Stadio nuovo, nuova stella a Parigi. Il primo ballo di Jannik Sinner al Roland Garros è da sogno: 7-5, 6-0, 6-3 a David Goffin, che del torneo era il numero 11. Nella Notre Dame del tennis - in uno scenario freddo, gotico e senza pubblico sotto il nuovo tetto del Philippe Chatrier - Sinner ha travolto Goffin giocando splendidi passanti in corsa e strepitose accelerazioni da ogni lato del campo, brillando al suo debutto assoluto in Bois de Boulogne.