La vincitrice degli US Open 2019 non gioca una partita dalle WTA Finals di Shenzhen nel 2019, quando fu costretta a ritirarsi dopo aver perso il primo set contro la ceca Karolina Pliskova. Normalmente, una situazione del genere l’avrebbe portata fuori dalla classifica, dato che se non si gioca per un anno in genere i punti scadono in via completa. Il particolare sistema dal ranking WTA determinato dalla pandemia di coronavirus, però, le consente di essere ancora in top ten.