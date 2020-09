Una giornata negativa quella odierna per i giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del tabellone maschile del Roland Garros 2020 . Dopo che ieri il bilancio azzurro era stato in attivo (quattro vittorie e una sola sconfitta), oggi purtroppo la tendenza è cambiata e si sono registrati tre ko. L’unico tennista a imporsi, infatti, è stato Marco Cecchinato che, in due set, ha regolato 6-3 7-5 il lettone Ernests Gulbis , ex semifinalista dello Slam transalpino. Il n.110 ATP aveva già fatto vedere a Roma segnali di risveglio e oggi sono stati confermati da un match nel quale ha subito solo un break e messo in mostra un’ottima continuità di gioco. Il suo prossimo rivale sarà il francese Constant Lestienne .

Niente da fare, invece, per Matteo Viola, Stefano Napolitano e Federico Gaio, tutti andati ko in due set. Viola è stato sconfitto dall’austriaco Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3 7-6(4): tante le opportunità avute dall’azzurro, ma poca concretezza nel secondo set nel quale non ha sfruttato due palle per il successo (avanti 6-5). Napolitano, ripescato per il ritiro di Alejandro Tabilo, è stato superato dallo spagnolo Carlos Taberner dopo quasi due ore di match (6-4 7-5). Infine Gaio ha dovuto arrendersi all’argentino Renzo Olivo, giocatore ostico sulla terra, per 6-4 6-4, non sfruttando l’iniziale vantaggio del primo set (3-1).