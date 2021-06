Brutto risveglio per Camila Giorgi. La tennista ha infatti subito un furto nella sua villa di Calenzano, proprio mentre dormiva. Una banda di landri si sarebbe introdotta nella villa della tennista in provincia di Firenze, proprio mentre la marchigiana stava riposando insieme ai genitori e al fratello. Tutti stavano dormendo e non si sono accorti di nulla.

La 29enne era appena rientrata da Parigi dopo l’eliminazione al Roland Garros. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, i ladri sarebbero entrati da una finestra del primo piano e poi avrebbero frugato nelle stanze portando via due orologi Rolex e un anello di brillanti. Il valore del bottino sarebbe di circa 80.000 euro. La villa sarebbe sprovvista di allarmi e sistemi di videosorveglianza, il grosso cane da guardia non sarebbe riuscito a mettere in fuga i ladri.

