Nole Djokovic e Dominic Thiem ringhiano alle sue spalle. Zverev, Medvedev e Tsitsipas partono con il solito carico di aspettative, ma gli occhi di tutti saranno per Roger Federer (all'esordio stagionale negli slam). Berrettini, Sinner, Musetti, Fognini, Sonego e tanti altri proveranno a tenere alto il nome del tennis italiano. Roland Garros: inizia il secondo slam dell'anno e Parigi si prepara a vivere tre settimane di grande tennis con il fiato sospeso. Dal 24 maggio al 13 giugno, tutto il Roland Garros compreso di qualificazioni passa LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritornerà ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito.

Nadal alza il trofeo del Roland Garros per la 13ª volta

In ambito femminile, invece, lotta aperta per lo scettro conquistato da Iga Świątek (classe 2001). Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Simona Halep sono le tre contendenti più pericolose, ma dietro di loro scalpitano anche Sofia Kenin, Elina Svitolina e Bianca Andreescu. La vincitrice del 2017 Jelena Ostapenko è crollata oltre la 40a posizione nel ranking, mentre Serena Williams e Garbine Muguruza (tre titoli per l'americana, un titolo per la spagnola) sono molto motivate per provare a riprendersi la corona. In attesa delle qualificazioni, il tennis italiano sarà rappresentato solamente da Camila Giorgi e Martina Trevisan.

Trevisan, che corsa! I colpi più belli dalle qualificazioni ai quarti

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 16 campi LIVE in contemporanea.

I 5 colpi più belli di Nadal al Roland Garros 2020

Roland Garros 2021, come si arriva all'evento

Se un anno fa il Roland Garros si è disputato addirittura ad ottobre, nel 2021 lo slittamento sarà di una settimana. La conclusione fissata per il 13 giugno del torneo, infatti, andrà a sovrapporsi a tornei come Stoccarda e Nottingham. Sarà previsto il pubblico.

Il calendario del Roland Garros 2021

Dal 23 al 29 maggio, a Parigi, avranno luogo le qualificazioni allo Slam. Successivamente, i match del tabellone principale partiranno domenica 30 maggio (orario d'inizio alle 11:00 italiane) e finiranno domenica 13 giugno in una sola sessione diurna con orario d'inizio alle 11:00 di mattina.

IL SORTEGGIO MASCHILE - IL SORTEGGIO FEMMINILE

Day 1: domenica 30 maggio - Primo turno

Day 2: lunedì 31 maggio - Primo turno

Day 3: martedì 1 giugno - Primo turno

Day 4: mercoledì 2 giugno - Secondo turno

Day 5: giovedì 3 giugno - Secondo turno

Day 6: venerdì 4 giugno - Terzo turno

Day 7: sabato 5 giugno - Terzo turno

Day 8: domenica 6 giugno - Quarto turno

Day 9: lunedì 7 giugno - Quarto turno

Day 10: martedì 8 giugno - Quarti di finale

Day 11: mercoledì 9 giugno - Quarti di finale

Day 12: giovedì 10 giugno - Semifinale

Day 13: venerdì 11 giugno - Semifinale

Day 14: sabato 12 giugno - Finale femminile

Day 15: domenica 13 giugno - Finale maschile

Roland Garros in ESCLUSIVA su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +

Il Roland Garros sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo francese sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player e Discovery + con una copertura totale dei campi.

Tabellone maschile - Tabellone femminile

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del primo Slam della stagione 2021.

Roland Garros 2021, Day1

