Saranno ben 10 gli italiani ammessi al main draw del Roland Garros 2021 per quanto riguarda il tabellone maschile, a cui aggiungere Camila Giorgi e Martina Trevisan per il tabellone femminile. Una truppa quindi già parecchio ricca; che ha concrete chance però di diventare ancora più ampia. A partire dal 24 maggio prenderanno il via le qualificazioni al Roland Garros, dove ci saranno altri 12 italiani a cercare fortuna: 7 nel tabellone maschile e 5 nel tabellone femminile.

Federico Gaio. Insieme a lui troviamo Paolo Lorenzi, il veterano del movimento azzurro. Oltre a questi Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi, Lorenzo Giustino (che lo scorso anno ha scritto il proprio nome nella storia disputando e vincendo con Moutet Roberto Marcora e Andrea Pellegrino. Capofila della spedizione azzurra sarà. Insieme a lui troviamo, il veterano del movimento azzurro. Oltre a questi(che lo scorso anno ha scritto il proprio nome nella storia disputando e vincendo con Moutet la seconda partita più lunga della storia del torneo, durata oltre sei ore ),

Una pattuglia azzurra dunque ricchissima che proverà ad andare ai aggiungersi ai già 10 iscritti – di cui 4 teste di serie – nel main draw: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager.

Tennis maschile italiano che dunque può vantare un’ampissima rappresentativa. Nel femminile le cose non vanno così bene, ma altre 5 – al momento della stesura di questo articolo – proveranno a fare il loro ingresso in main-draw per raggiungere Giorgi e Trevisan. Dopo il ritiro di Simona Halep, al momento è fuori di una sola posizione Jasmine Paolini, la prima delle alternative nel caso di dovessero essere altri forfait da qui all’inizio del torneo. Insieme a Paolini iscritte alle qualificazioni troviamo anche Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe.

Tutte le qualificazioni saranno disponibili in diretta sulla piattaforma digitale di Eurosport (contenuto in abbonamento) e su Discovery+, dove la copertura del Roland Garros sarà come sempre totale già a partire dal 24 maggio con il primo quindici del primo turno delle qualificazioni al torneo 2021.

