Tutto il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritorna ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito, ma Novak Djokovic ringhia alle sue spalle. Attenzione a Stefanos Tsitsipas, primo nella Race 2021 e già capace di conquistare due titoli in questa stagione. Gli occhi di tutti saranno anche per Roger Federer (all'esordio stagionale negli Slam). Berrettini, Sinner, Musetti, Fognini, che è già al secondo turno, Sonego e gli altri azzurri proveranno a tenere alto il tennis italiano.

Roland Garros Roland Garros 2021 LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player 05/05/2021 A 12:17

12:20 Anche Mager cede il secondo set

Anche Mager cede il secondo parziale a Peter Gojowczyk: 6-2 3-6. Il tedesco, ripescato stamattina da lucky loser, lascia andare il braccio contro il tennista italiano.

12:15 Un set pari fra Sinner ed Herbert

Pierre-Hugues Herbert pareggia i conti con Sinner in poco più di un'ora di gioco, trovando le contromisure di tocco contro la profondità dello scambio di Jannik, più impreciso nel secondo parziale: 6-1 4-6.

11:45 Mager su Eurosport Player e Discovery+

Eurosport trasmette in esclusiva il Roland Garros con più di 300 ore di tennis LIVE da ogni campo. Su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani, su discovery+ ed Eurosport Player tutti i match dei nostri tennisti in diretta integrale per non perdersi nemmeno uno scambio da Parigi.

11:40 Mager vince il primo parziale

Anche Gianluca Mager vince il primo set contro Peter Gojowczyk che, ricordiamo, è stato ripescato da lucky loser per il forfait di Millman.

11:35 Sinner domina il primo set

Il primo set di Jannik Sinner è un'esecuzione: 6-1 in 23 minuti a Herbert, che non può nulla da fondo campo contro la potenza dei colpi del nostro tennista: 3 break di Sinner a senso unico, il francese non regge la velocità da fondo.

11:15 Sinner è LIVE su Eurosport

11:00 LIVE Day 2! Si parte con Jannik Sinner e Gianluca Mager

Si parte al Roland Garros ed è subito Jannik Sinner sul Suzanne Lenglen: affronterà il tennista di casa Pierre-Hugues Herbert, grande doppista, nel singolare al terzo turno di Parigi 2018. Gianluga Mager debutta invece da favorito contro il tedesco trentunenne Peter Gojowczyk, lucky loser per il ritiro di Millman.

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere.

*** Accesso gratis di 3 giorni: tutte le partite LIVE e senza pubblicità incluse le sessioni serali dalle 21! (offerta fino al 6 giugno) ***

Top 10: tutto il meglio di Roger Federer al Roland Garros

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2021.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport |

I

Top 10: tutto il meglio di Rafa Nadal al Roland Garros

Roland Garros Jannik Sinner: "Da Eminem a Sido, ecco la mia playlist" 3 ORE FA