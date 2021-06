Tutto il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritorna ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito, ma Novak Djokovic ringhia alle sue spalle. Attenzione a Stefanos Tsitsipas, primo nella Race 2021 e già capace di conquistare due titoli in questa stagione. Oggi gli occhi saranno puntati su Rafael Nadal e Novak Djokovic (entrambi sul Philippe Chatrier non prima delle 16:00) e i nostri ancora molti italiani in campo: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Ce ne sono già 6 al secondo turno: Fabio Fognini, Jannik Sinner, Gianluca Mager, Lorenzo Musetti; Camila Giorgi e Martina Trevisan.

Roland Garros Roland Garros 2021 LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player 05/05/2021 A 12:17

11:10 Cecchinato e Paolini favoriti; a Travaglia serve un'impresa

Marco Cecchinato affronta un giocatore che in carriera, a 28 anni, ha vinto una sola partita su terra rossa a livello ATP. Jasmine Paolini parte favorita contro la svizzera Vögele, passata dalle Qualificazioni. Travaglia ha invece uno scoglio duro da affrontare in Alex De Minaur. Tutte le partite degli italiani sono su Eurosport Player e Discovery+... E su Eurosport la regia è dedicata interamente al nostro tennis.

11:05 Subito 3 italiani in campo

Ci sono subito 3 italiani in campo a Parigi: Marco Cecchinato contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, ventottenne numero 115 del ranking ATP; Stefano Travaglia contro la testa di serie 21 Alex De Minaur e Jasmine Paolini contro la qualificata svizzera Stefanie Vögele.

11:00 LIVE Day 3! Si parte con Cecchinato, Travaglia e Paolini

Si parte al Roland Garros con l'ultimo programma di gioco del primo turno che vedrà impegnati, oltre a Rafael Nadal più tardi e ravvicinati sul centrale, gli italiani Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini.

Berrettini: "Mi sento in fiducia, ma è presto per parlare di Federer"

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere.

*** Accesso gratis di 3 giorni: tutte le partite LIVE e senza pubblicità incluse le sessioni serali dalle 21! (offerta fino al 6 giugno) ***

Top 10: tutto il meglio di Roger Federer al Roland Garros

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2021.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport |

I

Top 10: tutto il meglio di Rafa Nadal al Roland Garros

Roland Garros Berrettini: "Mi sento in fiducia, ma è presto per parlare di Federer" 4 ORE FA