Tutto il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritorna ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito, ma Novak Djokovic ringhia alle sue spalle. Attenzione a Stefanos Tsitsipas, primo nella Race 2021 e già capace di conquistare due titoli in questa stagione. Oggi gli occhi saranno puntati sugli otto azzurri a caccia del terzo turno: Matteo Berrettini, Andreas Seppi, Jannik Sinner, Gianluca Mager, Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato, Camila Giorgi e Jasmine Paolini. In campo anche Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

12:22 - Ok anche Svitolina

Tutto facile per Elina Svitolina, che supera la statunitense Ann Li per 6-0 6-4. Sullo stesso campo ci sarà il compagno dell'ucraina, Gael Monfils, contro lo svedese Ymer.

12:20 - In campo anche la Barty

È iniziato anche il match della numero 1 del mondo Ashleigh Barty, vincitrice del torneo nel 2019. L'australiana sfida la polacca Magda Linette.

12:11 - Finito il primo match di giornata

La tunisina Ons Jabeur è la prima a chiudere il proprio match in questo Day 5, battendo per 6-2 6-4 l'australiana Sharma. Sullo stesso campo, il 7, giocheranno ora Kohlschreiber e Karatsev.

12:02 - Derby italiano dopo Berrettini

La sfida tutta italiana tra Jannik Sinner e Gianluca Mager si giocherà sul Simonne-Mathieu, il campo in cui è impegnato Berrettini, subito dopo il match del romano.

Sinner-Herbert in 210 secondi: sofferenza e trionfo al 5º set

11:59 - Seppi perde il primo

Andreas Seppi perde il primo set contro il coreano Kwon Soonwoo per 6-4 in 48 minuti. Decisivo il break nel nono gioco.

11:40 - Primo set Berrettini

Matteo Berrettini vince il primo set contro Federico Coria per 6-3 in 31 minuti. Dopo il break in avvio, l'azzurro ha avuto altre occasioni per allungare ulteriormente e ha strappato il servizio all'avversario anche nel nono gioco. Partita a senso unico fin qui.

11:25 - I match degli italiani

Dopo i due impegnati in questo momento, scenderanno in campo altri sei italiani: Sinner e Mager, impegnati uno contro l'altro nel derby, e poi Musetti-Nishioka, Cecchinato-De Minaur, Paolini-Sakkari e Giorgi-Gracheva.

Berrettini-Daniel in 210 secondi: gli highlights

11:15 - Gli altri match in corso

Oltre a Berrettini-Coria e Seppi-Kwon si stanno giocando sei match del tabellone femminile: Kostyuk-Zheng, Lepchenko-Muchova, Li-Svitolina, Martincova-Pegula, Sharma-Jabeur e Kenin-Baptiste.

11:12 - Berrettini parte forte

Break in apertura per Matteo Berrettini contro Federico Coria. L'azzurro lo conferma tenendo il servizio a 15. Ottimo inizio per il romano contro il numero 97 del mondo. SEGUI IL LIVE

11:00 - LIVE Day 5! Si parte con Berrettini e Seppi

Si completa il secondo turno in questo Day 5 al Roland Garros, con tantissima carne al fuoco. Otto italiani in campo, ma saranno protagonisti anche Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il programma comincia con due azzurri subito in campo: Matteo Berrettini, opposto all'argentino Federico Coria, e Andreas Seppi, che sfida il coreano Soonwoo Kwon.

Top 5: i colpi più belli del Day 3, c'è Berrettini

