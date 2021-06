Tutto il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritorna ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito, ma Novak Djokovic ringhia alle sue spalle. Attenzione a Stefanos Tsitsipas, primo nella Race 2021 e già capace di conquistare due titoli in questa stagione.

11:15 - Derby italiano

Dopo Sinner-Magher, un altro derby italiano e in palio c'è tutto, ovvero un ottavo di finale del Roland Garros contro (molto probabilmente) Novak Djokovic. Lorenzo Musetti può vincere il suo terzo match al debutto assoluto negli Slam e Marco Cecchinato può sognare a occhi aperti come tre anni fa, quando a Parigi giocò la semifinale... Dopo aver battuto Djokovic!

Sarà un sabato indimenticabile: a Parigi giocano Cecchinato-Musetti (alle 11:00), Jannik Sinner (vs Ymer) e Matteo Berrettini (vs Kwon) sognando degli incroci agli ottavi rispettivamente con Novak Djokovic (vs Berankis), Rafael Nadal (vs Norrie) e Roger Federer (vs Koepfer). Il Roland Garros è LIVE su Eurosport e www.eurosportplayer.it.

