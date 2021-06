Tutto il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritorna ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito, ma Novak Djokovic ringhia alle sue spalle. Attenzione a Stefanos Tsitsipas, primo nella Race 2021 e già capace di conquistare due titoli in questa stagione. Oggi occhi puntati su Fabio Fognini, il primo dei 5 italiani impegnati al terzo turno: affronterà Federico Delbonis, battuto qui a Parigi due anni fa e in carriera 5 volte su sette.

12:30 - Davidovich Fokina vince il primo set

Primo set combattutissimo fra Ruud e Davidovich: lo vince lo spagnolo 7-6 (3) al tie break di un parziale davvero molto intenso.

12:15 - Azarenka-Keys

Inizia anche il programma del Philippe Chatrier con un match di caratura femminile: Victoria Azarenka contro Madison Keys.

12:10 - Tra poco Fognini

Elena Rybakina vince 6-1 6-4 sul Suzanne Lenglen liberando il campo per Fabio Fognini, che affronterà l'argentino numero 51 ATP Federico Delbonis.

11:30 - Sul Suzanne Lenglen...

Si va veloci sul Suzanne Lenglen, dove giocherà Fognini: la kazaka Elena Rybakina ha già vinto il primo set: 6-1 alla Vesnina.

11:10 - Ruud-Davidovich apre il programma

Seguiamo in apertura di terzo turno il match del Campo 14 fra Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina, giovani e talentuosi. Ruud, specialista di superficie, è favorito e potrebbe affrontare Fognini agli ottavi di finale.

11:05 - Il match di Fognini

Fognini-Delbonis è un match dall'head-to-head già fitto con 7 precedenti, di cui 5 a favore di Fabio che proprio qui a Parigi, due anni fa, l'ha battuto nell'ultimo precedente. Sei dei 7 precedenti sono su terra: Fognini deve vincere per regalarsi lo specialista Casper Ruud o il giovane Davidovich Fokina agli ottavi di finale.

11:00 - LIVE Day 6

Tempo di terzo turno a Parigi, con il primo dei 5 italiani in campo: è Fabio Fognini, che sfida Federico Delbonis per un posto agli ottavi. Sul centrale Victoria Azarenka, Alexander Zverev, Serena Williams e Stefanos Tsitsipas. C'è anche Daniil Medvedev, ma si parte con Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina: uno dei due potrebbe essere il prossimo avversario di Fognini.

Fabio Fognini nel Cube: "Match lottato e grande pubblico"

Vinci 360, Ep.5: il commento al Day 5 del Roland Garros

