23:04 - Zverev domina e va ai quarti

Partita a senso unico nel finale di giornata a Parigi, con Sascha Zverev che domina un remissivo Kei Nishikori e chiude col punteggio di 6-4 6-1 6-1. Ai quarti sfiderà Davidovich-Fokina IL REPORT DEL MATCH

22:24 - Zverev avanti 2-0

Secondo set senza storia sul Philippe Chatrier. Sascha Zverev ricomincia come aveva chiuso il parziale precedente e stampa un 6-1 eloquente. Bene il tedesco, ma quanti errori per Nishikori.

Corpo a corpo a rete, Zverev ha la meglio su Nishikori

21:56 - Primo set Zverev

Partita equilibrata nell'ultimo match di giornata, quello tra Alexander Zverev e Kei Nishikori. Il tedesco si aggiudica il primo set strappando il servizio al giapponese nel decimo gioco e chiudendo per 6-4.

21:00 - Sessione serale: Zverev-Nishikori

Il tedesco affronta il giapponese per la terza volta in un mese. Al Masters di Madrid e agli Internazionali d'Italia Sascha aveva vinto senza troppi patemi. In palio il quarto di finale contro Davidovich Fokina. SEGUI IL LIVE SCORING

20:57 - Davidovich Fokina avanza ai quarti

Vittoria su Delbonis in quattro set per 6-4 6-4 4-6 6-4. Nell'ultimo parziale lo spagnolo trova il break decisivo per allungare sul 5-3, poi sul 5-4 sbroglia quattro palle break per assicurarsi il biglietto ai quarti. Al prossimo turno, Davidovich Fokina giocherà contro il vincente tra Zverev e Nishikori.

20:05 - Delbonis accorcia su Davidovich Fokina

L'argentino non ci sta, e vince il terzo set per 6-4, grazie a due contro-break perentori. Davidovich-Fokina ha spento l'interruttore proprio sul più bello: troppi regali hanno permesso all'argentino di rientrare in gara.

19:25 - Davidovich Fokina avanti due set a zero

6-4 6-4 il risultato parziale. Lo spagnolo si aggiudica un altro set serratissimo, in cui Delbonis gli annulla ben 3 set-point.

Davidovich non concede nulla: recupero estremo contro Delbonis

19:12 - Serena Williams saluta il Roland Garros

Rybakina vince in scioltezza, e riesce a ritagliarsi due match-point contro una Serena affannata e mai in partita. La gara si chiude 6-3 7-5 in favore della kazaka. QUI IL REPORT

Williams-Rybakina in 220 secondi: Serena crolla in due set

19:10 - Serena sull'orlo dell'eliminazione

Rybakina ruba un break cruciale all'undicesimo game. Parziale fermo sul 6-5, la kazaka servirà per il match.

Serena Williams Credit Foto Getty Images

18:36 - Davidovich-Fokina vince il primo set

Altro gran sfoggio di caparbietà da parte di questo ragazzo. Sotto 1-3 nel primo set, trova due break consecutivi e ribalta il primo parziale. Lo spagnolo conferma il suo ultimo turno di battuta e chiude il set sul 6-4.

18:34 - Rivivi le emozioni dei tre turni disputati da Federer

Tre magie per tre match: i punti più belli di Federer

18:30 - Serena cede il primo set

Parte con qualche affanno di troppo l'ottavo di finale di Serena Williams. L'americana non si muove come vorrebbe, manca la giusta sensibilità nei colpi. Rybakina vince il parziale per 6-3.

17:50 - Ecco Serena!

Le condizioni sullo Chatrier sono ottimali, tra poco l'americana si gioca un posto ai quarti. Occasione ghiottissima per Serena, viste le eliminazioni premature delle principali teste di serie (Osaka, Sabalenka, Svitolina, Barty...). SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

17:45 - In campo Davidovich-Fokina e Delbonis

Lo spagnolo, dopo un'Odissea di 5 set contro Ruud, incontra agli ottavi il carnefice di Fabio Fognini. Sarà un match equilibrato contro due delle principali rivelazioni del torneo. SEGUI IL LIVE SCORING

17:30 - Attesa per Serena Williams

La pluri-campionessa a stelle e strisce scenderà in campo alle 17:45 sullo Chatrier. Di fronte a lei la kazaka Rybakina, numero 21 del ranking Atp. In palio i quarti di finale contro Pavlyuchenkova.

17:25 - Medvedev raggiunge Tsitsipas ai quarti

Il russo si prende anche il terzo set contro il cileno Garin, che però nel terzo parziale vende cara la pelle: avanti 3-0, il cileno incassa poi il contro-break e cede il suo turno di battuta sul 5-5, dopo aver annullato le prime due palle-break a carico del russo. Finisce 6-2 6-1 7-5. Sarà un quarto di finale incandescente, quello tra Medvedev e Tsitsipas. QUI IL REPORT

Medvedev-Garin in 210'': il russo raggiunge Tsitsipas ai quarti

16:54 - Tsitsipas chiude in tre set

Il greco rimonta un break di svantaggio nel terzo set e prenota il suo posto ai quarti di finali con un risultato di 6-3 6-2 7-5 su un ostico Carreno Busta. Ai quarti Tsitsipas sfiderà il vincitore di Medvedev-Garin. QUI IL REPORT

Tsitsipas-Carreno Busta in 220 secondi: il greco è straripante

16:30 - Medvedev si prende il secondo set

Sfiora il bagel Daniil Medvedev, che si impone sul cileno Garin per 6-1. Due break consecutivi per il numero 2 del ranking mondiale hanno messo la gara in discesa.

16:30 - Federer si ritira, Berrettini ai quarti

Notizia dura, anzi durissima per gli amanti del tennis: Roger Federer ha fatto sapere che non giocherà l'ottavo di finale contro Matteo Berrettini. Nella conferenza stampa post-match contro Koepfer, il tennista svizzero aveva già sparso più di un dubbio sulla sua condizione atletica in vista del match contro l'azzurro. Un vero peccato, il tennis azzurro già pregustava il triplo confonto stellare Berrettini-Federer, Sinner-Nadal e Musetti-Djokovic. QUI GLI AGGIORNAMENTI

16:00 - Tsitsipas avanti 2 set a 0

Il secondo parziale è ancora meno combattuto rispetto al primo: finisce 6-2 in favore del greco. Tsitsipas è stato lucido ancora una volta ad accelerare in apertura di set, imponendosi con un parziale di 4 giochi a zero. Sul 5-2 il greco annulla una palla-break a Carreno Busta, poi si prende il set ai vantaggi.

15:55 - Medvedev domina il primo set

Il russo concede e annulla una palla break nel primo game, poi si accende: break al quarto e all'ottavo gioco, per sigillare il primo set sul 6-2.

15:30 - Tsitsipas vince il primo set

Parte forte il greco, che oltre a dominare il terreno di gioco estrae dal cilindro qualche magia. Carreno Busta trova qualche risposta importante di prima, ma il set si conclude sul 6-3.

15:22 - Femminile, Azarenka cade contro Pavlyuchenkova, sorprese Zidansek e Badosa

Si sono conclusi i primi tre match degli ottavi femminili. Azarenka è stata rimontata da Pavlyuchenkova, mentre Cirstea e Vondrousova non sono riuscite a far pesare il grado del ranking sulle loro avversarie. C'è attesa per Serena Williams, che chiuderà la prima metà del tabellone quest'oggi, sifdando la kazaka Rybakina. QUI IL REPORT

15:10 - Iniziano gli ottavi di Medvedev

Il Suzanne Lenglen è pronto ad accogliere il confronto tra Daniil Medvedev e Cristian Garin. Il russo sembra aver trovato finalmente il giusto feeling con la terra, dopo aver incassato un record di 1 vittoria e 2 sconfitte ad inizio anno. Una di quelle due sconfitte gli fu inflitta proprio da Garin, che cercherà di ripetersi quest'oggi. SEGUI IL LIVE SCORING

15:00 - Badosa avanza ai quarti

Il torneo femminile continua a regalarci più sorprese che conferme: la spagnola Paula Badosa, numero 35 del ranking, ha appena eliminato Marketa Vondrousova (numero 20 del ranking) in tre set: 6-4 3-6 6-2 il risultato finale. Ai quarti la Badosa affronterà la slovena Zidansek.

14:46 - Al via Tsitsipas-Carreno Busta

La terra rossa dello Chatrier è stata rastrellata con cura dopo la conclusione del match Azarenka-Pavlyuchenkova, per lasciare spazio al match più interessante di giornata: Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp, sfida Carreno Busta (12) per un posto ai quarti di finale contro il vincente tra Medvedev e Garin.

14:30 - Si prepara Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas continua a marciare per quella parte bassa di tabellone spianata dalla zampa beffarda dei sorteggi e dai demeriti sportivi delle principali teste di serie: quest’oggi, dall’altra parte della rete, si presenta il primo vero test per la racchetta del greco: Pablo Carreno Busta, proprio come Tsitsipas, ha disputato finora un torneo pressoché impeccabile; sia lo spagnolo che il greco hanno ceduto solo un set ai loro avversari nelle tre partite d’avvicinamento a questi ottavi. SEGUI IL LIVE SCORING

14:28 - Pavlyuchenkova sconfigge Azarenka in tre set

Alla fine la condizione fisica ha pesato troppo per Azarenka: la bielorussa viene rimontata al terzo set dalla russa, che dopo 10 anni torna ai quarti del Roland Garros (l'ultima volta fu eliminata dalla Schiavone). Risultato finale: 5-7 6-3 6-2 in favore di Pavlyuchenkova.

Azarenka si arrende a Pavlyuchenkova in tre set, highlights

13:40 - Pavlyuchenkova rimonta: 1-1

Sullo Chatrier parità assoluta tra la russa (che ha vinto il secondo set 6-3) e Vika Azarenka. Sul Lenglen Badosa in vantaggio su Vondrousova 1 set a 0.

13:00 - Azarenka vince il primo set

La vincitrice degli Australian Open 2012 e 2013 la spunta sul più bello contro Pavlyuchenkova: 7-5 il conteggio dei game.

12:30 - Zidansek batte Cirstea, in campo Azarenka

Primo verdetto degli ottavi: Zidansek elimina Cirstea 7-6 6-1 e diventa la prima tennista slovena ad accedere ai quarti di uno Slam. La rumena ha sprecato un set point del primo parziale. Intanto è iniziato il programma sul Philippe Chartier: in campo la testa di serie n° 15 Vika Azarenka contro Pavlyuchenkova.

Zidansek-Cirstea in 3': la prima slovena ai quarti di uno Slam

12:00 - In campo Zidansek-Cirstea

In attesa di Azarenka-Pavlyuchenkova fra poco sul centrale, la slovena Tamara Zidansek vince il primo set al tie-break: 7-6 (4) a Sorana Cirstea. Questo è l'unico ottavo femminile fra giocatrici che non sono teste di serie.

11:30 - Roger Federer in press conference

Federer: "Ritiro dal torneo? Valuto giorno per giorno"

11:15 - Domani il giorno storico del tennis italiano

Lunedì 7 giugno 2021 sarà una giornata indimenticabile per il tennis italiano. Al suo debutto assoluto negli Slam, il diciannovenne Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic numero 1 al mondo. Primo tennista nostrano di sempre a centrare gli ottavi di finale di tutti gli Slam, Matteo Berrettini sfiderà Roger Federer, mentre Jannik Sinner avrà il 13 volte campione del Roland Garros Rafael Nadal. Un lunedì da vivere in diretta esclusiva e integrale, a partire dalle 11:00, su Eurosport e LIVE streaming su Eurosport Player e discovery+ .

Sinner in esclusiva: "Nadal ti porta nello stress, ma io ci provo"

11:00 - LIVE Day 8

Viviamo insieme le emozioni di un giorno "interlocutorio" prima del Manic Monday del tennis italiano: oggi si aprono gli ottavi di finale del Roland Garros con la parte bassa sel tabellone in cui Tsitsipas sfida Carreno-Busta, Medvedev è con Garin e Zverev affronterà Nishikori in sessione serale. Per il femminile: Serena Williams avrà la kazaka Rybakina. Il Roland Garros è LIVE su Eurosport e www.eurosportplayer.it.

