Il match del giorno

F. Fognini (27) vs G. Barrere

Occhi puntati su Fabio Fognini nel Day 1 del Roland Garros: sorteggio sulla carta favorevole per il tennista di Arma di Taggia che di fronte si trova il transalpino Gregoire Barrere. Attualmente occupa la posizione n.122 del ranking ed è entrato nel main draw dello Slam sulla terra rossa grazie a una wild card: gioca in casa quindi ci sarà da tenere la guardia alta. Al secondo turno, Fognini potrebbe trovarsi un altro francese, Gilles Simon che se la vedrà con l’ungherese Marton Fucsovics al primo turno.

Gli italiani in campo

F. Fognini (27) vs G. Barrere - primo match Suzanne Lenglen

K. Nishikori vs A. Giannessi - terzo match campo 14

E. Cocciaretto vs A. Bogdan - primo match campo 8

Order of play Day 1: domenica 29 maggio 2021

Philippe Chatrier (dalle 11)

P, M. Tig vs N. Osaka (2)

P. Andujar vs D. Thiem (4)

V. Azarenka (15) vs S. Kuznetsova

S. Tsitsipas (5) vs J. Chardy

Suzanne Lenglen (dalle 11)

F. FOGNINI (27) vs G. Barrere

G. Minnen vs P. Kvitova (11)

A. Konjuh vs A. Sabalenka (3)

A. Zverev (6) vs O. Otte

Simonne Mathieu (dalle 11)

C. Burel vs D. Kovinic

M. Fucsovics vs G. Simon

C. Moutet vs L. Djere

O. Dodin vs M. Keys (23)

Court 14 (dalle 11)

A. Kalinina vs A. Kerber (26)

E. Rybakina (21) vs E. Jacquemot

K. Nishikori vs A. GIANNESSI

B. Van de Zandschulp vs H. Hurkacz (19)

Court 6 (dalle 11)

P. Badosa vs L. Davis

M. Kecmanovic vs D. Evans (25)

N. Hibino vs N. Stojanovic

A. D. Fokina vs M. Kukushkin

Court 7 (dalle 11)

K. Kozlola vs A. Tomljanovic

M. V. Martinez vs R. B. Agut (11)

G. Dimitrov (16) vs M. Giron

D. Parry vs A. Sasnovich

Court 8 (dalle 11)

E. COCCIARETTO vs A. Bogdan

Y. Hanfann vs H. Laaksonen

E. Ruusuvuori vs M. McDonald

L. Fernandez vs A. Potapova

Court 9 (dalle 11)

E. Gerasimov vs E. Couacaud

K. Khacanov (15) vs J. Veselj

E. Vesnina vs O. Govortsova

A. Animisova vs V. Kudermetova (29)

Court 12 (dalle 11)

D. Collins vs X. Wang

A. Pavlyuchenkova vs C. McHale

J. I. Londero vs C. Garin (22)

R. Safiullin vs C. Taberner

Court 13 (dalle 11)

N. Gombos vs P. Carreno Busta (12)

G. Pella vs D. E. Galan

C. Tauson vs E. Gorgodze

M. Bouzkova vs K. Siniakova

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

