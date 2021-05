Il match del giorno

Rafael NADAL (ESP) [3] contro Alexei POPYRIN (AUS)

Occhi puntati sul debutto del 13 volte campione al Bois de Boulogne nel Day 3: negli ultimi tornei giocati, Nadal si è mostrato più vulnerabile nei primi turni piuttosto che nella fase finale. Ecco perchè l'esordio contro l'australiano classe '99, attuale n° 63 del mondo, non è morbido. I due si sono sfidati per la prima volta in carriera due settimane fa agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: vittoria di Rafa di 6-3 6-3.

ATP, Belgrado Djokovic vince il terzo titolo nella sua Belgrado 29/05/2021 A 14:06

Top 10: tutto il meglio di Roger Federer al Roland Garros

Gli italiani in campo

Matteo BERRETTINI (ITA) [9] contro Taro DANIEL (JPN) - terzo match Simonne Mathieu

Alex DE MINAUR (AUS) [21] contre Stefano TRAVAGLIA (ITA) - primo match campo 6

Jasmine PAOLINI (ITA) contro Stefanie VOEGELE (SUI) - primo match campo 10

Salvatore CARUSO (ITA) contre James DUCKWORTH (AUS) - secondo match campo 12

Yasutaka UCHIYAMA (JPN) contre Marco CECCHINATO (ITA) - primo match campo 13

Andreas SEPPI (ITA) contre Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [20] - secondo match campo 13

Top 10: tutto il meglio di Novak Djokovic al Roland Garros

Order of play Day 3: martedì 1 giugno 2021

Philippe Chatrier (dalle 12)

Oceane BABEL (FRA) contro Elina SVITOLINA (UKR) [5]

Ashleigh BARTY (AUS) [1] contro Bernarda PERA (USA)

non prima delle 16

Rafael NADAL (ESP) [3] contro Alexei POPYRIN (AUS)

non prima delle 21

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contro Tennys SANDGREN (USA)

Suzanne Lenglen (dalle 11)

En-Shuo LIANG (TPE) contro Fiona FERRO (FRA)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) contro Gael MONFILS (FRA) [14]

Hugo GASTON (FRA) contro Richard GASQUET (FRA)

Karolina PLISKOVA (CZE) [9] contre Donna VEKIC (CRO)

Simonne Mathieu (dalle 11)

Ricardas BERANKIS (LTU) contro Ugo HUMBERT (FRA) [29]

Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) contro Kristina MLADENOVIC (FRA)

Matteo BERRETTINI (ITA) [9] contro Taro DANIEL (JPN)

Carla SUAREZ NAVARRO (ESP) contro Sloane STEPHENS (USA)

Court 6 (dalle 11)

Alex DE MINAUR (AUS) [21] contre Stefano TRAVAGLIA (ITA)

Facundo BAGNIS (ARG) contre Benjamin BONZI (FRA)

Magda LINETTE (POL) contre Chloé PAQUET (FRA)

Coco GAUFF (USA)[24] contre Aleksandra KRUNIC (SRB)

Court 7 (dalle 11)

Anastasija SEVASTOVA (LAT) contro Jennifer BRADY (USA) [13]

Adrian MANNARINO (FRA) contro Aljaz BEDENE (SLO)

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [10] contro Yen-Hsun LU (TPE)

Andrea PETKOVIC (GER) contro Karolina MUCHOVA (CZE) [18]

Court 8 (dalle 11)

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) contro Ons JABEUR (TUN) [25]

Jenson BROOKSBY (USA) contro Aslan KARATSEV (RUS) [24

Qiang WANG (CHN) contro Su-Wei HSIEH (TPE)

Court 9 (dalle 11)

Ann LI (USA) contro Margarita GASPARYAN (RUS)

Barbora KREJCIKOVA (CZE) contro Kristyna PLISKOVA (CZE)

Philipp KOHLSCHREIBER (GER) contro Fernando VERDASCO (ESP)

Court 10 (dalle 11)

Jasmine PAOLINI (ITA) contro Stefanie VOEGELE (SUI)

Court 11 (dalle 11)

Mikael YMER (SWE) contro Roberto CARBALLES BAENA (ESP)

Anett KONTAVEIT (EST) [30] contro Viktorija GOLUBIC (SUI)

Kevin ANDERSON (RSA) contro Soonwoo KWON (KOR)

Court 12 (dalle 11)

Irina BARA (ROU) contre Astra SHARMA (AUS)

Salvatore CARUSO (ITA) contre James DUCKWORTH (AUS)

Federico CORIA (ARG) contre Feliciano LOPEZ (ESP)

Court 13 (dalle 11)

Yasutaka UCHIYAMA (JPN) contre Marco CECCHINATO (ITA)

Andreas SEPPI (ITA) contre Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [20]

Varvara LEPCHENKO (USA) contre Shuai ZHANG (CHN)

Court 14 (dalle 11)

Maria SAKKARI (GRE) [17] contre Katarina ZAVATSKA (UKR)

Jan-Lennard STRUFF (GER) contre Andrey RUBLEV (RUS) [7]

Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) [32] contre Venus WILLIAMS (USA)

Lucas POUILLE (FRA) contre Pablo CUEVAS (URU)

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere.

*** Accesso gratis di 3 giorni: tutte le partite LIVE e senza pubblicità incluse le sessioni serali dalle 21! (offerta fino al 6 giugno) ***

Top 10: tutto il meglio di Rafa Nadal al Roland Garros

Roland Garros Femminile Iga Swiatek: "Non riuscivo a credere di aver vinto uno Slam" 29/05/2021 A 08:09