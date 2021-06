Il match del giorno

T.Paul vs D.Medvedev (2)

Medvedev non ama la terra battuta e l'americano Tommy Paul, in chiusura di giornata, sul centrale, potrebbe diventare un match tutt'altro che banale per il russo, in passato sconfitto anche da avversari "meno forti" di Paul. Dunque occhi puntati sullo Chatrier dalle 21:00 perché potrebbe venire fuori qualcosa di interessante.

Gli italiani in campo

M.Trevisan vs A.Van Uytvanck - primo match campo 12

F. Fognini vs. M.Fucsovics - secondo match campo 14

Order of play Day 4: mercoledì 2 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 12:00)

H.Tan vs M.Vondrousova (20)

K.Khachanov (23) vs K.Nishikori

Not before 16:00

S.Williams (23) vs M.Buzarnescu

Not before 21:00

T.Paul vs D.Medvedev (2)

Suzanne Lenglen (dalle 11:00)

A.Zverev (6) vs R.Safiullin

P.Hercog vs C.Garcia

S.Tsitsipas (5) vs P.Martinez

A.Sasnovich vs. A.Sabalenka (3)

CLICCA QUI per l'Order of Play completo di tutti i campi per mercoledì 2 giugno 2021 al Roland Garros

