Marin CILIC (CRO) vs Roger FEDERER (SUI) [8]

Una sfida dal sapore di passato. I due si sono affrontati dieci volte in carriera, il primo confronto è datato 2008. Nove successi di Roger, comprese le vittorie a Wimbledon 2017 e Australian Open 2018. L’unico successo del croato è storico: tre set nella semifinale degli Us Open 2014. Sulla terra, però, è tutta un'altra storia: aspettiamoci effetti speciali.

Gli italiani in campo

Matteo BERRETTINI (ITA) [9] vs Federico CORIA (ARG) - primo match Simonne Mathieu

Soonwoo KWON (KOR) vs Andreas SEPPI (ITA) - primo match campo 13

Jannik SINNER (ITA) [18] vs Gianluca MAGER (ITA) - secondo match Simonne Mathieu

Varvara GRACHEVA (RUS) vs Camila GIORGI (ITA) - secondo match campo 10

Yoshihito NISHIOKA (JPN) vs Lorenzo MUSETTI (ITA) - secondo match campo 12

Maria SAKKARI (GRE) [17] contre Jasmine PAOLINI (ITA) - secondo match campo 13

Alex DE MINAUR (AUS) [21] vs Marco CECCHINATO (ITA) - terzo match campo 6

Order of play Day 5: giovedì 3 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 12:00)

Ashleigh BARTY (AUS) [1] vs Magda LINETTE (POL)

PLISKOVA (CZE) [9] vs Sloane STEPHENS (USA)

Marin CILIC (CRO) vs Roger FEDERER (SUI) [8]

Rafael NADAL (ESP) [3] vs Richard GASQUET (FRA)

Suzanne Lenglen (dalle 11:00)

Ann LI (USA) vs Elina SVITOLINA (UKR) [5]

Mikael YMER (SWE) vs Gael MONFILS (FRA) [14]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Pablo CUEVAS (URU)

Anett KONTAVEIT (EST) [30] vs Kristina MLADENOVIC (FRA)

Simonne Mathieu (dalle 11:00)

Matteo BERRETTINI (ITA) [9] vs Federico CORIA (ARG)

vs Federico CORIA (ARG) Jannik SINNER (ITA) [18] vs Gianluca MAGER (ITA)

vs Fiona FERRO (FRA) vs Jennifer BRADY (USA) [13]

Rebecca PETERSON (SWE) vs Iga SWIATEK (POL) [8]

Campo 6 (dalle 11:00)

Varvara LEPCHENKO (USA) vs Karolina MUCHOVA (CZE) [18]

Taylor FRITZ (USA)[30] vs Dominik KOEPFER (GER)

Alex DE MINAUR (AUS) [21] vs Marco CECCHINATO (ITA)

Campo 7 (dalle 11:00)

Astra SHARMA (AUS) vs Ons JABEUR (TUN) [25]

KOHLSCHREIBER (GER) vs Aslan KARATSEV (RUS) [24]

Coco GAUFF (USA) [24] vs Qiang WANG (CHN)

Facundo BAGNIS (ARG) vs Jan-Lennard STRUFF (GER)

Campo 10 (dalle 11:00)

doppio maschile

Varvara GRACHEVA (RUS) vs Camila GIORGI (ITA)

James DUCKWORTH (AUS) vs Ricardas BERANKIS (LTU)

Campo 12 (dalle 11:00)

Marta KOSTYUK (UKR) vs Saisai ZHENG (CHN)

Yoshihito NISHIOKA (JPN) vs Lorenzo MUSETTI (ITA)

Campo 13 (dalle 11:00)

Soonwoo KWON (KOR) vs Andreas SEPPI (ITA)

Maria SAKKARI (GRE) [17] contre Jasmine PAOLINI (ITA)

Campo 14 (dalle 11:00)

Sofia KENIN (USA) [4] vs Hailey BAPTISTE (USA)

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [10] vs Aljaz BEDENE (SLO)

Zarina DIYAS (KAZ) vs Elise MERTENS (BEL)[14]

Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [28] vs Carlos ALCARAZ (ESP)

