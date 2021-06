Il match del giorno

Fabio FOGNINI [27] vs Federico DELBONIS

Match dall'head-to-head già fitto con 7 precedenti, di cui 5 a favore di Fognini che proprio qui a Parigi, due anni fa, l'ha battuto nell'ultimo precedente. Sei dei 7 precedenti sono su terra: Fabio deve vincere per regalarsi lo specialista Casper Ruud o il giovane Davidovich Fokina agli ottavi di finale.

Roland Garros Berrettini, Sinner, Musetti & Co: il borsino dei 14 italiani 28/05/2021 A 11:27

Fognini, bella chance con questo tabellone. Trevisan ha dato tutto

Order of play Day 6: venerdì 4 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 12:00)

V.AZARENKA [15] v M.KEYS [23]

A.ZVEREV [6] v L.DJERE

Non prima delle 16:00

S.WILLIAMS [7] v D.COLLINS

Non prima delle 21:00

S.TSITSIPAS [5] v J.ISNER [31]

Suzanne Lenglen (dalle 11:00)

E.RYBAKINA [21] v E.VESNINA

F.FOGNINI [27] F.DELBONIS

R.OPELKA [32] v D.MEDVEDEV [2]

P.HERCOG v M.VONDROUSOVA [20]

Fabio Fognini nel Cube: "Match lottato e grande pubblico"

Simonne Mathieu (dalle 11:00)

A.PAVLYUCHENKOVA [31] v A.SABALENKA [3]

K.NISHIKORI v H.LAAKSONEN

S.JOHNSON v P.CARRENO BUSTA [12]

P.BADOSA v A.BOGDAN

Campo 14 (dalle 11:00)

C.RUUD [15] v A.DAVIDOVICH FOKINA

S.CIRSTEA v D.KASATKINA

Doppio Femminile

Doppio Maschile

Campo 7 (dalle 11:00)

T.ZIDANSEK v K.SINIAKOVA

Doppio Maschile

M.GIRON v C.GARIN [22]

Doppio Maschile

CLICCA QUI per l'Order of Play completo di venerdì 4 giugno al Roland Garros

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere.

*** Accesso gratis di 3 giorni: tutte le partite LIVE e senza pubblicità incluse le sessioni serali dalle 21! (offerta fino al 6 giugno) ***

Fognini-Fucsovics in 200 secondi: una prova di classe

Roland Garros Federer-Cilic in 3': trionfo svizzero tra spettacolo e polemiche 29 MINUTI FA