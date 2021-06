Il match del giorno

Marco CECCHINATO vs Lorenzo MUSETTI

Dopo Sinner-Magher, un altro derby italiano e in palio c'è tutto, ovvero un ottavo di finale del Roland Garros contro (molto probabilmente) Novak Djokovic. Lorenzo Musetti può vincere il suo terzo match al debutto assoluto negli Slam e Marco Cecchinato può sognare a occhi aperti come tre anni fa, quando a Parigi giocò la semifinale... Dopo aver battuto Djokovic!

Gli italiani in campo

M.CECCHINATO v L.MUSETTI, 1° match

J.SINNER [18] v M.YMER, 2° match

M.BERRETTINI v [9] v S.KWON, 4° match

Order of play Day 7: sabato 5 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 12:00)

B.KREJCIKOVA v E.SVITOLINA [5]

N.DJOKOVIC [1] v R.BERANKIS

A.KONTAVEIT [30] I.SWIATEK [8]

Non prima delle 21:00

D.KOEPFER v R.FEDERER [8]

Suzanne Lenglen (dalle 11:00)

D.SCHWARTZMAN [10] v P.KOHLSCHREIBER

S.KENIN [4] v J.PEGULA [28]

R.NADAL [3] v C.NORRIE

C.GAUFF [24] v J.BRADY [13]

Simonne Mathieu (dalle 11:00)

S.STEPHENS v K.MUCHOVA [18]

C.ALCARAZ v JL.STRUFF

M.SAKKARI [17] v E.MERTENS [14]

Non prima delle 17:30

M.BERRETTINI v [9] v S.KWON

Campo 14 (dalle 11:00)

Doppio Femminile

J.SINNER [18] v M.YMER

M.LINETTE v O.JABEUR [25]

Doppio Misto

Campo 7 (dalle 11:00)

M.CECCHINATO v L.MUSETTI

M.KOSTYUK v V.GRACHEVA

Doppio Femminile

Doppio Misto

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

