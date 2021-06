Il match del giorno

Novak DJOKOVIC [1] v Rafael NADAL [3]

La sfida più giocata nella storia del tennis vivrà dell'ennesimo, attesissimo capitolo: Novak Djokovic e Rafael Nadal si affrontano per la 58esima volta, con il serbo avanti di un unghia, 29-28. Lo spagnolo è però avanti nei confronti sul rosso per 19-7, anche se Nole è uno dei due tennisti ad aver battuto Rafa al Roland Garros (l'altro è Robin Soderling). I due arrivano carichi al confronto. Djokovic dopo aver eliminato Berrettini, Nadal dopo aver avuto la meglio su Sinner. Ci sarà da divertirsi.

Order of play Day 13: Venerdì 11 giugno 2021

Philippe Chatrier (dalle 14:50)

ZVEREV [6] - TSITSIPAS [5]

DJOKOVIC [1] -NADAL [3]

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Eurosport Player e Discovery+ - accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Discovery+ ed Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Eurosport Player e Discovery+ sono disponibili anche su TIM Vision

