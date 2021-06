Il match del giorno

Stefanos TSITSIPAS [5] v Daniil MEDVEDEV [2]

Match di cartello in sessione serale sotto le luci di Parigi: si sfidano Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, che è già un classico Next Gen: il russo, già due volte finalista Slam, ha battuto Tsitsipas 6 volte su sette, compreso l'ultimo precedente in semifinale all'ultimo Australian Open. Ma sarà un match inedito su terra rossa e si preannuncia grande battaglia.

Roland Garros Musetti si ritira al 5°! Djokovic raggiunge Berrettini ai quarti 6 ORE FA

Medvedev conquista Parigi: "Parlo pure francese, tifate per me!"

Order of play Day 10: Martedì 8 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 12:00)

T.ZIDANSEK v P.BADOSA

E.RYBAKINA [21] v A.PAVLYUCHENKOVA [31]

Non prima delle 16:00

A.ZVEREV [6] v A.DAVIDOVICH FOKINA

Non prima delle 21:00

S.TSITSIPAS [5] v D.MEDVEDEV [2]

Top 5: i colpi più belli del Day 8, Tsitsipas prodigioso

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Eurosport Player e Discovery+ - accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Discovery+ ed Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Eurosport Player e Discovery+ sono disponibili anche su TIM Vision

Musetti-Djokovic in 3': rivivi la sfida da sogno sul Centrale

Roland Garros Krejcikova, Gauff e Sakkari: è la festa delle 'prime volte' ai quarti 7 ORE FA