Il match del giorno

Novak DJOKOVIC [1] v Matteo BERRETTINI [9]

Novak Djokovic e l'ultimo azzurro rimasto in corsa, Matteo Berrettini. Il serbo parte favorito e Match di cartello in sessione serale sotto le luci di Parigi: si sfidano il numero 1 del mondoe l'ultimo azzurro rimasto in corsa,. Il serbo parte favorito e dopo aver eliminato Lorenzo Musetti in rimonta va a caccia di una probabile semifinali tra mostri con Rafa Nadal. Ma Berrettini, al primo quarto di finale al Roland Garros, non ha nessuna intenzione di farsi da parte e arriva a questo punto con buone sensazioni (e riposato dopo il forfait di Federer agli ottavi). Un solo precedente, vinto nettamente da Nole: 6-2 6-1 alle Atp Finals 2019.

Roland Garros Musetti si ritira al 5°! Djokovic raggiunge Berrettini ai quarti IERI A 11:13

Berrettini a Eurosport: "Posso mettere in difficoltà Djokovic"

Order of play Day 11: Mercoledì 9 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 11:00)

C. GAUFF [24] v B. KREJCIKOVA

M. SAKKARI [17] v I. SWIATEK [8]

R. NADAL [3] v D. SCHWARTZMAN [10]

Non prima delle 20:00

N. DJOKOVIC [1] v M. BERRETTINI [9]

Djokovic e Nadal avanti, il diario della serata del day 9

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Eurosport Player e Discovery+ - accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Discovery+ ed Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Eurosport Player e Discovery+ sono disponibili anche su TIM Vision

Musetti-Djokovic in 3': rivivi la sfida da sogno sul Centrale

Roland Garros Krejcikova, Gauff e Sakkari: è la festa delle 'prime volte' ai quarti IERI A 10:36