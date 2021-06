Il match del giorno

Maria SAKKARI [17] v Barbora KREJCIKOVA

Entrambe le giocatrici escono da due vittorie pesantissime: ai quarti di finale la tennista ateniese ha costretto Iga Swiatek ad abdicare , mentre la ceca ha arrestato la corsa del baby-fenomeno Coco Gauff . La greca, sia in virtù del ranking che delle prestazioni sfoggiate su terra battuta, si proclama favorita per la vittoria finale. Ma in un tabellone femminile infarcito di sorprese e discontinuità agonistiche, tutto può succedere.

Order of play Day 12: Giovedì 10 giugno 2021

Philippe Chatrier (dalle 12:00)

FINALE DOPPIO MISTO (KRAWCZYK-SALISBURY v VESNINA KARATSEV)

Non prima delle 15:00

PAVLYUCHENKOVA [31] -ZIDANSEK

SAKKARI [17] -KREJCIKOVA

