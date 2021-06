Il match del giorno

Rafael NADAL [3] v Jannik SINNER [18]

C'è sempre Rafa nel destino di Jannik. Dallo scorso ottobre, quando ai quarti di finale del Roland Garros 2020 hanno dato vita a una splendida partita, vinta da Nadal in 3 set molto intensi e con il tie-break più bello dell'anno. Il giovane Jannik sta studiando e ci aspettiamo un altro grande capitolo del suo romanzo di formazione del tennis.

Gli italiani in campo

Novak DJOKOVIC [1] v Lorenzo MUSETTI: 2° match del Philippe Chatrier

Rafael NADAL [3] v Jannik SINNER [18]: 3° match del Philippe Chatrier, non prima delle 16:00

Order of play Day 9: lunedì 7 giugno 2021

Philippe Chartier (dalle 12:00)

O.JABEUR [25] v C.GAUFF

N.DJOKOVIC [1] v L.MUSETTI

Non prima delle 16:00

R.NADAL [3] v J.SINNER [18]

Non prima delle 21:00

M.KOSTYUK v I.SWIATEK [8]

Suzanne Lenglen (dalle 11:00)

S.STEPHENS v B.KREJCIKOVA

D.SCHWARTZMAN [10] v JL.STRUFF

S.KENIN [4] v M.SAKKARI [17]

