Gli appassionati di tennis erano stati scossi da un’importante notizia. 48 ore fa, infatti, erano arrivate le dimissioni da direttore del Roland Garros e dal Masters 1000 di Parigi, i due tornei transalpini più importanti nel circuito, di Guy Forget.

Un incarico che Forget, ex n.4 del mondo con ben undici titoli ATP in carriera a livello singolare, aveva ricoperto dal 2012 per quanto riguarda il 1000 di Parigi-Bercy e dal 2016 per lo Slam di Parigi. Rifiutata l’offerta della Federazione francese, quest’ultima si è vista costretta a sondare il terreno per un valido sostituto.

La scelta è caduta su Amélie Mauresmo, ex numero 1 WTA. “Siamo molto felici di annunciare che Amélie Mauresmo sarà la nuova direttrice del Roland-Garros almeno fino al 2024“, le parole del presidente della FFT Gilles Moretton. “È un grande orgoglio“, ha commentato Mauresmo, onorata di avere questo ruolo. Il nuovo direttore del torneo indoor di Bercy sarà invece annunciato all’inizio del 2022, stando a quanto rivelato da Moretton.

