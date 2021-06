Roland Garros

Ha poco da rimproverarsi Andreas Seppi che, a 37 anni, lotta come sempre ha fatto in carriera. Nonostante le infiltrazioni all'anca, il tennista di Caldaro dimostra di sentirsi bene in campo, come nel primo turno vinto a sorpresa contro Auger-Aliassime , e di avere ancora tanta voglia di giocare. Kwon, reduce dal successo su Kevin Anderson, è un avversario scomodissimo e prevale in tre set con merito. Non ci sarà dunque il derby italiano con Matteo Berrettini che dovrà studiare con attenzione il numero 91 del mondo. Giocatore veloce ed esplosivo, Kwon vanta un bel rovescio e ha un'apertura particolare, cortissima, con la racchetta portata quasi all'orecchio. Sulla diagonale del rovescio dunque l'altoatesino trova pane per i suoi denti ed è costretto a salvare quattro palle-break già nel primo game.