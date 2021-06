Tennis

Roland Garros - Berrettini a Eurosport: "Mi sento pronto per battere Federer"

Roland Garros - Intervistato da Eurosport Italia, Matteo Berrettini si sente pronto a sfidare Federer per la terza volta in carriera: "A Wimbledon ero emozionato come un bambino nel museo del tennis, oggi mi sento più in fiducia e sarà una sfida speciale: i 3 giocatori più forti nella storia del tennis contro 3 giovani giocatori italiani... Godiamoci questo sogno".

00:01:16, Ieri A 13:46