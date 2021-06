Tennis

Roland Garros - Berrettini a Eurosport: "Posso mettere in difficoltà Djokovic"

Roland Garros - Berrettini parla in esclusiva a Eurosport Italia, raccontando il suo momento a Parigi: "Spiace di non aver affrontato Federer e non vedo l'ora di giocare contro Djokovic, con tanta energia e fiducia. Lui è il miglior risponditore del circuito, ma io sono migliorato e posso metterlo in difficoltà con le rotazioni. Sarà una bella battaglia".

00:01:05, un' ora fa