La campionessa in carica, Iga Swiatek, saluta il Roland Garros ai quarti di finale. La polacca si arrende in due set (doppio 6-4) a una Maria Sakkari in grande spolvero: la 25enne greca, testa di serie n° 17 del seeding, giovedì Zidansek-Pavlyuchenkova. Per tutte e quattro si tratta della prima semifinale Slam in carriera. Clamoroso a Parigi!. La polacca si arrende in due set (doppio 6-4) a unain grande spolvero: la 25enne greca, testa di serie n° 17 del seeding, giovedì sfiderà Barbora Krejcikova per un posto in finale. Dall'altra parte del tabellone. Per tutte e quattro si tratta della prima semifinale Slam in carriera.

La cronaca del match

Swiatek inizia con il turbo piazzando un break alla prima occasione utile. Sakkari è, però, brava a rimanere attaccata e a rispondere immediatamente con il controbreak. Il gioco della polacca è meno fluido del solito e, soprattutto, denso di errori di valutazione ed esecuzione (15 i non forzati nel parziale a fronte di solo 7 vincenti). Al contrario la greca è decisa, precisa e molto veloce sulle gambe, salva quattro palle break e nel nono game sale 5-4, tenendo a 15 il servizio della campionessa in carica. Al secondo set point Sakkari passa in vantaggio, chiudendo 6-4 in 51 minuti. Swiatek non perdeva un set al Roland Garros dagli ottavi di finale del 2019 contro Simona Halep. Un campanello d'allarme per la tennista di Varsavia che sembra in difficoltà anche dal punto di vista fisico.

Roland Garros Swiatek non si ferma: battuta anche Kostyuk in due set IERI A 20:43

Iga Swiatek Credit Foto Getty Images

L'emorragia non si ferma: altro break e parziale di 5 game a 0 per Sakkari. La polacca chiede l'intervento del fisioterapista per un problema alla coscia. Una pausa lunga una decina di minuti che spezza sì il ritmo forsennato della greca, ma non basta per cambiare l'inerzia del match. Swiatek non si costruisce più palle break, mentre la la tennista di Atene tira dritto e al terzo match point alza le braccia al cielo. La Grecia diventa una grande protagonista a Bois de Boulogne con ben due pedine in semifinale: Stefanos Tsitsipas (che martedì sera ha demolito Medvedev) e Maria Sakkari.

Swiatek-Kostyuk in 180 secondi: la polacca vince ancora in due set

Roland Garros Compleanno e vittoria all'esordio: buona la prima per Swiatek 31/05/2021 A 12:39