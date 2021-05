Carla Suárez si recherà a Parigi questo martedì per prepararsi al suo ritorno alle competizioni al Roland Garros dopo 17 mesi fuori dai campi a causa del linfoma di Hodgkin , che le è stato diagnosticato nel settembre 2020: "Sono dannatamente entusiasta di poter partecipare al Roland Garros. Ho lavorato in questi ultimi mesi per darmi l'opportunità di competere un'ultima volta a Parigi. Non vedo l'ora di scendere in campo e sentire di nuovo quanto sia stato speciale questo torneo per me", ha spiegato la spagnola. Dopo aver subito con successo la chemioterapia e il trattamento radioterapico , Suarez spera di dare il tocco finale alla sua carriera sportiva nel 2021, dopo essere stata costretta a rinviarla lo scorso anno a causa della sua malattia: "Il tennis mi ha dato tante cose e ho sempre voluto salutare in campo . Poter scegliere l'ultimo scatto, avere la possibilità di fissare una data è qualcosa che volevo nel mio cuore. Questa è stata l'illusione che mi ha spinto ad allenarmi duramente negli ultimi tempi".