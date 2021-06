Tennis

Roland Garros, Cecchinato nel Cube: "É un momento speciale per me e per l'Italia, oggi ho avuto una grande reazione"

Roland Garros - Ospite nel Cube di Eurosport, Marco Cecchinato racconta le sue prime impressioni di Parigi dopo aver battuto Yasutaka Uchiyama all'esordio: "Felice di aver rimontato e vinto una partita non facile: tra la finale di Parma e il Roland Garros, questo è un momento speciale per me e per il tennis italiano... Anche grazie al ritorno del pubblico sugli spalti".

00:06:42, 2 ore fa