Tennis

Roland Garros - Cecchinato soddisfatto: "Musetti in gran forma. Ho ritrovato buone sensazioni e una buona classifica"

ROLAND GARROS - Il tennista palermitano analizza la sconfitta al terzo turno contro Musetti, il suo torneo e le belle sensazioni ritrovate a Parigi guardando il bicchiere mezzo pieno per classifica, futuro e prospettive. Il derby, pur nella delusione per l'esito, non può che vederlo soddisfatto.

00:02:30, un' ora fa