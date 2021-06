Tennis

Roland Garros con Roberta Vinci. Pavlyuchenkova si nascondeva i biscotti, in carriera è mancata solo la disciplina

ROLAND GARROS - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono della prima semifinale in carriera raggiunta dalla Pavlyuchenkova, un talento che non ha espresso ciò che poteva. Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 20:00.

00:02:32, 2 ore fa