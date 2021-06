Marco Cecchinato a Matteo Berrettini, da Palermo a Roma. Dopo tre anni (quarto giustiziere azzurro del Djoker. Un azzurro contro Djokovic, ai quarti di finale del Roland Garros, come nel 2018: da, da Palermo a Roma. Dopo tre anni ( e dopo la battaglia al quinto contro Musetti ) il destino ha voluto che sul percorso parigino del n° 1 di Belgrado ci fosse ancora l'Italia. La speranza è che l'allievo di Vincenzo Santopadre replichi il capolavoro del siciliano, diventando il

Le vittorie italiane nel circuito Atp contro i Big Three

Roger Federer: 4 Rafael Nadal: 6 Novak Djokovic: 3 Sanguinetti Seppi Volandri Gaudenzi Volandri Cecchinato Volandri Fognini (4 volte) Sonego Seppi

Cecchinato e Berrettini, due sfide diverse

Accennare un paragone tecnico tra la sfida di Cecchinato e quella di Berrettini è un compito difficile: le premesse sono completamente diverse, quasi opposte. Prima di tutto per le condizioni fisiche di Djokovic. Quel 5 giugno 2018 il serbo affrontava il terzultimo atto dello Slam sul rosso dopo essere rientrato dall’infortunio al gomito che lo aveva segnato in tutto il 2017, costringendolo a saltare tutta la seconda parte di stagione e facendolo scendere di molto nel ranking ATP. A Parigi si ritrovò numero 22 al mondo, mentre oggi il 18 volte campione Slam, saldamente in vetta alla classifica, è nel pieno della forma (come dimostrato nella maratona con Musetti). E poi Cecchinato si presentò a Bois de Boulogne senza aver mai vinto un match a livello Slam, da autentico outsider, mentre Berrettini ha già raggiunto una semifinale Major (US Open 2019, ko contro Nadal) e gioca la sua seconda partita contro il Djoker (la rivincita del Round Robin delle ATP Finals 2019 persa 6-2 6-1) da top10.

Il capolavoro del 2018 di Cecchinato

In un Suzanne Lenglen gremito, Cecchinato riuscì a battere Djokovic in quattro set, 6-3 7-6 (4) 1-6 7-6 (11), per poi cedere in semifinale contro Dominic Thiem. Una sfida entrata nella storia del tennis italiano, condita da un warning per coaching dall'angolo del siciliano, un penalty point sempre contro l'azzurro per essere rientrato senza chiedere il permesso negli spogliatoi fra terzo e quarto set per calzare scarpe nuove, tre interventi del fisioterapista per il serbo, la pioggia e un tie-break del quarto set al cardiopalma con tre set point per Djokovic e tre match point per Cecchinato, prima di quello decisivo. Il sentito abbraccio finale tra i due, con Nole che ha più volte sussurrato "Bravo" nell'orecchio del Ceck, assomiglia molto all'epilogo al quinto contro Musetti di lunedì.

Berrettini, perchè credere nell'impresa

tre giorni di riposo tra 13 vittorie contro 3 sconfitte sulla terra che gli sono valse, tra l’altro, il titolo a Belgrado e la finale al Masters 1000 di Madrid. Ora, all'ombra della Tour Eiffel, un nuovo appuntamento con la Storia. Venendo alle speranze di vittoria di Matteo Berrettini, impossibile non fare cenno ai quasitra il terzo turno (agevole) contro il sudcoreano Kwon Soon-woo e il quarto di finale sullo Chatrier, in programma non prima delle 20 mercoledì 9 giugno. Il ritiro di Roger Federer ha indubbiamente aiutato la preparazione del romano, sbarcato a Parigi in gran forma: dopo il forfait agli Australian Open causa infortunio agli addominali che gli ha impedito di scendere in campo contro Tsitsipas agli ottavi, l'allievo di Vincenzo Santopadre ha messo a referto un bilancio diche gli sono valse, tra l’altro, il titolo a Belgrado e la finale al Masters 1000 di Madrid. Ora, all'ombra della Tour Eiffel, un nuovo appuntamento con la Storia.

