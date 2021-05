Tennis

Roland Garros, Federer commenta la sua vittoria: "In campo riuscivo a fare tutto quello che volevo"

ROLAND GARROS - Roger Federer ritorna in grande stile sulla terra rossa francese, con una snonora vittoria su Istomin. Nell'intervista post-match, lo svizzero parla del suo atato di forma, del feeling col campo e del periodo in cui ha dovuto restare in Svizzera a causa delle limitazioni per il Coronavirus.

00:04:19, un' ora fa