Roland Garros, Time violation a Roger Federer: furia Roger contro l'arbitro!

ROLAND GARROS - Time violation per Federer in risposta, lo svizzero non ci sta e chiede spiegazioni al giudice di sedia. Si apre un lungo siparietto a rete.

00:03:17, un' ora fa