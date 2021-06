Roland Garros

Sensibilità e classe, una lezione da terra battuta. Il miglior tecnica e "mano", una gioia per gli occhi per gli amanti di questo sport. L'ungherese, nella 'prima' sul rosso tra i due, si oppone con le sue armi: accelerazioni, potenza e forza fisica. Il piano funziona fino al 4-2 del primo parziale, quando cioè il ligure sale in cattedra. Due colpi, uno più bello dell'altro, valgono il contro-break e, nell'altalena del tie-break, Fognini mostra come ci si muove su questa superficie: è un punto meraviglioso quello del 6-5 e le doti di difesa valgono il primo fondamentale set per 8 punti a 6. , una lezione da terra battuta. Il miglior Fabio Fognini della stagione, senza timore di smentita, rende facile una partita che sulla carta non lo era e nemmeno per quanto visto nel primo set. Sul campo 14, dove i tifosi si sono fatti sentire fin troppo soprattutto per spingere Marton Fucsovics, il tennista di Arma di Taggia regala una prestazione di, una gioia per gli occhi per gli amanti di questo sport. L'ungherese, nella 'prima' sul rosso tra i due, si oppone con le sue armi: accelerazioni, potenza e forza fisica. Il piano funziona fino al 4-2 del primo parziale, quando cioè il ligure sale in cattedra. Due colpi, uno più bello dell'altro, valgono il contro-break e, nell'altalena del tie-break, Fognini mostra come ci si muove su questa superficie: è un punto meraviglioso quello del 6-5 e le doti di difesa valgono il primo fondamentale set per 8 punti a 6.

Anche il nastro si tinge d'azzurro e Fognini, ormai molto meno generoso rispetto ai primi sei game, limita i gratuiti e gioca più fluido. Il dritto incrociato è un'altra meraviglia e Fucsovics inizia a irrigidirsi e innervosirsi. Risultato? 5-0 rapido e 6-1 senza storia, con i 55 minuti di primo parziale che sembrano quasi un ricordo. Anche la partenza di terzo set è sulla falsa riga del secondo e, in accelerazione, il ligure è uno spettacolo. Lo strappo vale il 4-1, il verdetto è 7-6(6) 6-1 6-2 in due ore e 16 minuti. Si tratta della nona volta al terzo turno in 14 partecipazioni a Parigi per Fabio Fognini che sfiderà Federico Delbonis.

