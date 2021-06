In un Roland Garros a tinte azzurre, arriva anche l'impresa del veterano Andreas Seppi. Il 37enne di Caldaro vince lo scontro generazionale con Felix Auger-Aliassime, da poco allievo di Toni Nadal, 6-3 7-6(8) 4-6 6-4 e festeggia nel migliore dei modi la sua 63ª presenza consecutiva nei tornei del Grande Slam. Al secondo turno incrocerà il vincente della sfida tra Kevin Anderson e Kwon Soon-woo. Per la prima volta dal 2017 l'altoatesino supera l'esordio a Parigi, un risultato sorprendente se si pensa che alla vigilia è stato in forse fino all’ultimo per i noti problemi all’anca che lo tormentano ormai da anni.

La cronaca del match

L'highlander italiano si presenta sul campo 13 di Bois de Boulogne con zero vittorie all'attivo nel circuito maggiore nel 2021, anno in cui per ora si è dedicato ai Challenger, togliendosi la soddisfazione di vincere a Biella. Dall'altra parte un avversario di 17 anni più giovane, la cui carriera è ormai da qualche anno sul trampolino di lancio, in attesa di spiccare il volo. Seppi non si lascia intimorire e sa che la chiave per la vittoria è accorciare il più possibile i tempi: la tattica dell'azzurro funziona, meno, invece, il diritto del canadese. L'altoatesino piazza due break e porta a casa il primo set 6-3. Nel secondo parziale Aliassime alza il ritmo e le percentuali sul servizio e porta la contesa al tie-break dopo aver salvato ben tre set point: tie-break infinito con continui ribaltamenti di fronte e che vede trionfare l'azzurro 10-8. 2 set a 0 e inerzia della gara che pende dalla parte di Seppi che riesce a piazzare un break in apertura di terzo parziale e salire addirittura 4-2 15-40. Da lì, però, un passaggio a vuoto in cui cede il servizio due volte all'avversario che ne approfitta. Aliassime sfodera un parziale di 16 punti a 2 e ritorna in gioco: 6-4. La vittoria è solo rimandata: il braccio del canadese trema sui punti decisivi, l'azzurro dosa le forze e colpisce senza pietà. Il break nel quinto gioco è decisivo: l'urlo liberatorio sul 6-4 mette il sigillo sulla 60ª vittoria Slam di un monumento del tennis italiano.

