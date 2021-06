Nel Magic Monday del Roland Garros 2021 i Big del tennis sfidano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per un posto nei quarti di finale. Il 19enne altoatesino potrà prendersi la rivincita su Rafael Nadal dopo i k.o. nell'edizione 2020 autunnale dello Slam parigino e agli Internazionali d'Italia. Ecco come guardare il match valido per gli ottavi di finale:

Sinner-Nadal in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Lunedì 7 giugno 2021 il match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2021, Sinner-Nadal, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1. La sfida tra l'azzurro e il 20 volte campione Slam sarà visibile sulla piattaforma di Sky, canale 210 e su DAZN.

Sinner in esclusiva: "Nadal ti porta nello stress, ma io ci provo"

Sinner-Nadal: LIVE-Streaming su discovery+ ed Eurosport Player!

Sinner-Nadal sarà disponibile in Live-Streaming su discovery+ ed Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Sinner-Nadal: informazioni

Data, orario e luogo: lunedì 7 giugno 2021, Roland Garros, campo Philippe-Chatrier

Sinner-Nadal sarà il terzo match dalle 12.00, (non prima delle 16.00).

Ci sono due precedenti tra i due tennisti, entrambi vinti da Nadal: Roland Garros 2020 (7-6 6-4 6-1) e Internazionali d'Italia 2021 (7-5 6-4)

La corsa di Jannik Sinner verso gli ottavi del Roland Garros 2021

Jannik SINNER b. Pierre-Hugues HERBERT 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4

Sinner-Herbert in 210 secondi: sofferenza e trionfo al 5º set

Jannik SINNER b. Gianluca MAGER 6-1 7-5 3-6 6-3

Sinner-Mager in 90 secondi: rivivi il derby italiano

Jannik SINNER b. Mikael YMER 6-1 7-5 6-3

Sinner-Ymer in 3': l'altoatesino vince il match Next Gen

La corsa di Rafael Nadal verso gli ottavi del Roland Garros 2021

Rafael NADAL b. Alexei POPYRIN 6-3 6-2 7-6

Nadal-Popyrin in 200 secondi: masterclass del maiorchino

Rafael NADAL b. Richard GASQUET 6-0 7-5 6-2

Nadal-Gasquet in 3': il successo nel giorno del 35° compleanno

Rafael NADAL b. Cameron NORRIE 6-3 6-3 6-3

Nadal-Norrie in 200 secondi: agli ottavi sarà Rafa-Sinner

