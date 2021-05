Ma quale tensione? Musetti, reduce dal brutto ko di Parma contro Nishioka , si divora il n° 13 del mondo nel primo set., 6-0 come quello subito da Sinner nel 2020 e da Cecchinato nel 2018. Sempre al Roland Garros. Il rovescio dell'allievo di Simone Tartarini è profondo, tagliente, preciso. Goffin non oppone resistenza. La musica cambia leggermente nel secondo parziale, in cui il belga entra (finalmente) in partita. Ma è ancora l'azzurro a mettere la freccia, questa volta in zona Cesarini: dopo aver salvato un set point piazza il break decisivo nell'undicesimo game e in un'ora e mezza si trova avanti 2-0. Nel terzo set ancora break Musetti che si guadagna per ben due volte la possibilità di servire per il match, ma niente da fare: si va al tie-break, dove il 19enne sembra il veterano e il 30enne di Liegi l'esordiente. L'epilogo è un secco 7-3 che spedisce il carrarino nella top70 virtuale e, soprattutto, al secondo turno del Roland Garros.dopo Wawrinka (Roma 2020), Schwartzman e Dimitrov (Acapulco), Hurkacz (Roma 2021) e Auger-Aliassime (Lione). Tanta roba per uno che due anni fa era n° 450 al mondo...