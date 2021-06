Nel Magic Monday del Roland Garros 2021 i Big del tennis sfidano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per un posto nei quarti di finale. Il 19enne di Carrara, al suo debutto assoluto nel tabellone di uno Slam, giocherà per la prima volta contro il numero 1 del mondo. Ecco come guardare il match valido per gli ottavi di finale:

Roland Garros Musetti manda in tilt Djokovic, la pallina è sulla linea ma non la colpisce! UN' ORA FA

Best of Lorenzo Musetti: tutti i colpi magici del 19enne italiano

Musetti-Djokovic in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Lunedì 7 giugno 2021 il match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2021, Musetti-Djokovic, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1. La sfida tra l'azzurro e il 17 volte campione Slam sarà visibile sulla piattaforma di Sky, canale 210 e su DAZN.

Musetti in esclusiva: "Mi sono guadagnato Djokovic"

Musetti-Djokovic: LIVE-Streaming su discovery+ ed Eurosport Player!

Musetti-Djokovic sarà disponibile in Live-Streaming su discovery+ ed Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Musetti-Djokovic: informazioni

Data, orario e luogo: lunedì 7 giugno 2021, Roland Garros, campo Philippe Chatrier, dalle 12.00.

Musetti-Djokovic sarà il secondo match dalle 12.00 (alle 13.30 circa).

Non ci sono precedenti tra i due tennisti.

La corsa di Lorenzo Musetti verso gli ottavi del Roland Garros 2021

Lorenzo MUSETTI b. David GOFFIN 6-0 7-5 7-6

Musetti-Goffin in 3 minuti: rivivi il battesimo Slam dell'azzurro

Lorenzo MUSETTI b. Yoshihito NISHIOKA 7-5 6-3 6-2

Musetti-Nishioka in 180'': l'azzurro vola al terzo turno

Lorenzo MUSETTI b. Marco CECCHINATO 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3

Musetti-Cecchinato in 3': Lorenzo vince un derby pirotecnico

La corsa di Novak Djokovic verso gli ottavi del Roland Garros 2021

Novak DJOKOVIC b. Tennys SANDGREN 6-2 6-4 6-2

Djokovic-Sandgren in 190 secondi: il serbo brilla in notturna

Novak DJOKOVIC b. Pablo CUEVAS 6-3 6-2 6-4

Djokovic-Cuevas in 3': dominio assoluto del Djoker

Novak DJOKOVIC b. Ricardas BERANKIS 6-1 6-4 6-1

Djokovic-Berankis in 200 secondi: superlativo Nole

Roland Garros Veronica da capogiro di Musetti, anche Djokovic applaude 3 ORE FA