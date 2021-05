Roma non è Parigi’ si palesa puntuale anche in questo Roland Garros 2021. Dopo la straordinaria corsa agli Internazionali d’Italia Lorenzo Sonego subisce uno stop importante e per certi versi anche imprevisto contro Llyod Harris. Il detto tennistico ‘’ si palesa puntuale anche in questo Roland Garros 2021. Dopo la straordinaria corsa agli Internazionali d’Italia conclusa solo in semifinale contro Novak Djokovic subisce uno stop importante e per certi versi anche imprevisto contro

Il sudafricano, numero 54 al mondo e fin qui vincitore di una sola partita sul rosso – in un rocambolesco tie-break nel set decisivo a Madrid contro Dimitrov – gioca invece una partita di estrema solidità con servizio e dritto, approfittando, di contro, di un Sonego davvero troppo scostante.

Lorenzo non è riuscito ad aggrapparsi infatti a nessuna delle due armi: il dritto ha tradito spesso, la palla corta non ha praticamente mai funzionato a dovere e il servizio non è stato incisivo. Una prima palla a cui Harris ha risposto spesso e una seconda ‘molle’ su cui il sudafricano ha quasi sempre aggredito con successo. E così, Sonego, si è ritrovato in una partita quasi completamente a senso unico. Il piemontese ha strappato una sola vola il servizio in tutta la partita; in un illusorio controbreak sul 3-3 del primo set. Poi, Harris, è andato via con una gara di testa e controllo.

Roland Garros Mager non tradisce: superato Gojowczyk in 4 set 6 ORE FA

Testa, perché Harris non ha praticamente mai tremato, ma è anzi andato a salire con il proprio livello di tennis; e controllo perché Sonego non è mai stato in grado di minarne realmente la fiducia. A riprova basta guarda il finale di partita, con Harris che dal break strappato a Sonego ha portato via 3 turni di servizio ‘a zero’, chiudendo con tranquillità il game (nonostante i 4 match point annullati da Sonego nell’ultimo turno di servizio del piemontese) che gli ha consegnato il 7-5 6-4 6-4 finale.

Dunque si ferma al primo turno la corsa di Sonego, che qui arrivava con altre ambizioni e forte di un ottavo di finale conquistato lo scorso ottobre che era stato anche il miglior risultato in uno slam. Fa festa Harris, che si conferma ormai a ridosso della Top50 e che andrà a sfidare un altro tennista molto caldo: Cameron Norrie. Vediamo se, il britannico, a differenza del Sonego odierno, saprà confermare il livello di tennis visto nelle scorse settimane.

Sinner-Herbert in 210 secondi: sofferenza e trionfo al 5º set

Roland Garros Sinner salva un match point e batte Herbert al 5° set 9 ORE FA