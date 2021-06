Serata di gala sul Philippe Chatrier. Nella sessione serata del day 11 del Roland Garros 2021, il n° 1 italiano Matteo Berrettini sfiderà il n° 1 del mondo Novak Djokovic per un posto in semifinale contro il vincente di Nadal-Schwartzman. Ecco come guardare il match valido per i quarti di finale:

Berrettini-Djokovic in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Mercoledì 9 giugno 2021 il match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2021, Berrettini-Djokovic, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1. La sfida tra l'azzurro e il 20 volte campione Slam sarà visibile sulla piattaforma di Sky, canale 210 e su DAZN.

Berrettini a Eurosport: "Posso mettere in difficoltà Djokovic"

Berrettini-Djokovic: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Berrettini-Djokovic sarà disponibile in Live-Streaming su discovery+, Eurosport Player e TIM Vision, disponibile su Smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Berrettini-Djokovic: informazioni

Data, orario e luogo: lunedì 9 giugno 2021, Roland Garros, campo Philippe Chatrier

Berrettini-Djokovic sarà il quarto match sul Centrale, non prima delle 20

C'è solo un precedente tra i due tennisti, alle ATP Finals 2019 nella fase a gironi (vittoria del serbo 6-2 6-1)

La corsa di Matteo Berrettini verso i quarti del Roland Garros 2021

Matteo BERRETTINI b. Taro DANIEL 6-0 6-4 4-6 6-4

Matteo BERRETTINI b. Federico CORIA 6-3 6-3 6-2

Matteo BERRETTINI b. KWON Soon-woo 7-6(6) 6-3 6-4

Matteo BERRETTINI b. Roger FEDERER per ritiro dello svizzero

La corsa di Novak Djokovic verso i quarti del Roland Garros 2021

Novak DJOKOVIC b. Tennys SANDGREN 6-2 6-4 6-2

Novak DJOKOVIC b. Pablo CUEVAS 6-3 6-2 6-4

Novak DJOKOVIC b. Ricardas BERANKIS 6-1 6-4 6-1

Novak DJOKOVIC b. Lorenzo MUSETTI 6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 (rit)

