Matteo Berrettini, avversario tosto, fiero, mai domo. E’ con un urlo assassino, in uno stadio ormai privo di pubblico, dopo una reazione nervosa, quasi isterica, quando è quasi la mezzanotte, che Novak Djokovic ha potuto festeggiare il traguardo della semifinale contro Rafael Nadal . E qui dentro, in qualche modo, ci sono già tutti i complimenti del caso per, avversario tosto, fiero, mai domo.

Sì perché questa partita, iniziata alle 20:00, in una giornata col 33% di pubblico concesso sugli spalti, sarebbe potuta finire ben prima. E forse, anzi, quasi certamente, con il Berrettini dell’anno scorso, lo avrebbe fatto. Un 6-3 6-2 di rarissima solidità aveva infatti costretto Matteo e le sua ambizioni a un angolo; respinte da una versione a tratti regale di Novak Djokovic.

Punti gratis: zero. Servizio: implacabile. Risposte: al limite del senso della cinetica. E’ con questa ricetta letale che il Djokovic dei primi due set aveva rispedito al mittente le ambizioni del n°1 d’Italia, costringendo Berrettini, in campo con ordine e con le idee chiare, alla figura di comprimario. Il romano aveva fatto tutto ciò che era possibile fare sulla carta: servire bene, variare, prendersi tutti i rischi del caso per evitare di finire dentro una trama di scambi prolungati, anche a costo di sporcare le percentuali. Il tutto, puntualmente, reso inutile da colui che attualmente, secondo la classifica, resta il più forte giocatore del mondo.

Berrettini vince la sfida delle palle corte: che punto!

E’ così un premio alla tenacia e una medaglia al valore ciò che Berrettini, da lì in poi, è riuscito a fare. Adottato persino dal pubblico parigino, mai troppo incline nella storia ai colori azzurri, Matteo è rimasto in battaglia regalando agli spettatori dello Chatrier una partita. Una partita talmente vera che è finita con lo sforare le ore 23:00, deadline di quell’inutile – prove scientifiche alla mano – retaggio politico con cui da tempo dobbiamo convivere: il coprifuoco. Al grottesco momento di spedire tutto il pubblico a casa e far uscire i quasi 5000 spettatori del centrale di Parigi, Berrettini era sotto 3-2 nel quarto set. Nel mentre, infatti, Matteo era riuscito nell’impresa.

Dritto in corsa stellare di Berrettini, applaude anche Djokovic

L’impresa di far viaggiare ancora più forte servizio e dritto. L’impresa di minare, in qualche modo, una partita che Djokovic aveva ormai costruito su fondamenta solidissime. Perché il tie-break del terzo set, spartiacque del match, era arrivato col serbo in grado di lasciare sul proprio servizio solo 3 punti in battuta. E a Berrettini è servita un’autentica impresa per allungare questa partita. Certo, Djokovic, per un minuto, ha dovuto dare una mano: due colpi umani, ovvero un dritto in contropiede sotterrato e un rovescio finito in rete, sul 5-4, per regalare a Berrettini il set point. Bordata al servizio e dritto lungolinea e quarto set per la gioia del pubblico.

Un momento delicato, in cui Djokovic è apparso per la prima volta in difficoltà. Ma, come spesso è accaduto nella carriera del serbo, una mini-tempesta in cui non ha mai perso il controllo delle operazioni. Non prima dell’uscita del pubblico; non al rientro, quando al servizio Nole ha messo in mostra ancora qualche limite di Berrettini in risposta.

Berrettini, che miracoli per fare un punto a Djokovic!

Si è arrivati, comunque, in un finale punto a punto. E le doti da risponditore di Nole, alla fine, hanno fatto la differenza. Un dodicesimo game a cui a Matteo è mancato su un colpo il dritto. I primi due match point, poi, annullati con enorme coraggio. Ma sul terzo, entrati nello scambio, il back di rovescio a metà rete.

Lì, il ruggito, lo sguardo spiritato, la liberazione di un Djokovic che temeva, sul serio, il pericolo quinto set. Insomma, 5 secondi di sfogo totale che sono anche i migliori complimenti possibili alla partita di Matteo: ha spaventato il n°1 del mondo, in un quarto slam, da 2 set a 0 sotto. Da lì a batterlo, certo, ce ne passa. Ma, visti gli ultimi 15 anni di tennis non c’è da lamentarsi: Berrettini è in buona compagnia. Leggere, per credere, Sir Andy Murray.

