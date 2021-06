Tennis

Roland Garros, Nadal-Djokovic: l'analisi e il pronostico di Vinci e Lo Monaco

ROLAND GARROS - Rafa Nadal e Novak Djokovic si sfidano per la 58° volta in carriera: 29 a 28 a favore di Nole, che però non batte Nadal sulla terra dal 2016. Cosa può succedere di diverso in questa semifinale? L'analisi e il pronostico di Roberta Vinci e Jacopo Lo Monaco.

00:02:37, un' ora fa