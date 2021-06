Diciasettesima vittoria di fila al primo turno del Roland Garros per Novak Djokovic , 75esima in carriera a Parigi ma questa ha un sapore diverso perché si tratta della prima in sessione serale. Il serbo si dice onorato di aver vissuto questa atmosfera dopo aver piegato la resistenza di Tennys Sandgren, ammirevole combattente per due set. Nonostante le difficoltà negli spostamenti e la scarsa dimestichezza con la terra battuta, l'americano cerca di regalare il meno possibile a un Djoker nervoso per i rimbalzi delle palline, il cui peso è stato uno dei temi della vigilia. In realtà, però, il più irrequieto è proprio Sandgren un po' per l'andamento della partita ma anche per il rumore della spidercam, avversario aggiunto come se non gli fosse bastato il numero 1 del mondo.