Roland Garros - Novak Djokovic, Top 10 Goats: tutto il meglio del numero 1 del mondo nella sua carriera a Parigi

ROLAND GARROS - Il Djoker compie 34 anni: per fargli gli auguri riviviamo tutto il meglio del suo repertorio in 10 colpi fenomenali al Roland Garros: Nadal, Federer, Murray, Thiem e tanti altri costretti a inchinarsi al serbo che vinse una sola edizione (nel 2016) e che resta uno dei favoriti per il 2021.

00:05:26, un' ora fa