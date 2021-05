Pellegrino e Giannessi per il tabellone maschile, Cocciaretto per quello femminile. Secondo giorno di qualificazioni positivo a Parigi per la nutrita spedizione azzurra. Dopo Fabbiano, Errani e Di Giuseppe ( reduci da vittorie lunedì ) accedono al secondo turno altri tre tennisti italiani:per il tabellone maschile,per quello femminile.

Il recap della giornata

Subito fuori in due set il veterano Paolo Lorenzi, battuto dal giapponese di origini americane Taro Daniel (testa di serie n° 5), mentre avanzano nella strada al main draw dello Slam francese un ottimo Alessandro Giannessi, che batte il belga Bemelmans in tre set, soffrendo ma con grande carattere, e il n° 234 del mondo, il pugliese Andrea Pellegrino, reduce dalla prima vittoria nel circuito Challenger a Roma, che ha eliminato agilmente il ceco Zdenek Kolar. Niente da fare, invece, per Lorenzo Giustino. Per le azzurre una vittoria, quella di Elisabetta Cocciaretto contro l’ucraina Daria Snigur in tre set, e una sconfitta, quella di Giulia Gatto-Monticone contro la giapponese Kurumi Nara.

Qualificazioni Roland Garros 2021 maschile: primo turno

Lorenzo Giustino-Zhizhen Zhang (Cin) 7-5 5-7 2-6

Paolo Lorenzi-Taro Daniel (Gia) 3-6 4-6

Yannik Maden (Ger)-Federico Gaio 6-4 6-4

Thomas FABBIANO -Christopher Eubanks (Usa) 6-4 7-5

-Christopher Eubanks (Usa) 6-4 7-5 Andrea PELLEGRINO -Zdenek Kolar (Rep Ceca) 6-3 6-4

-Zdenek Kolar (Rep Ceca) 6-3 6-4 Roberto Marcora-Sumit Nagal (Ind) - ancora da giocare

Alessandro GIANNESSI-Ruben Bemelmans (Bel) 6-4 6-7 7-5

Qualificazioni Roland Garros 2021 femminile: primo turno

Martina DI GIUSEPPE -Varvara Flink (Rus) 7-5 3-6 7-6(3)

-Varvara Flink (Rus) 7-5 3-6 7-6(3) Sara ERRANI -Sachia Vickery (Usa) 6-3 7-5

-Sachia Vickery (Usa) 6-3 7-5 Elisabetta COCCIARETTO -Daria Snigur (Ucr) 6-3 2-6 6-1

-Daria Snigur (Ucr) 6-3 2-6 6-1 Giulia Gatto-Monticone-Kurumi Nara (Gia) 4-6 2-6

Tutto il torneo di qualificazione e tutte le partite saranno disponibili sulla piattaforma digitale di Eurosport (contenuto Premium) e su Discovery+.

