Rafael Nadal si confronterà con Jannik Sinner per la terza volta in carriera nel corso degli ottavi di finale del Roland Garros 2021. Il fuoriclasse spagnolo e l’enfant prodige azzurro, dunque, si ritrovano faccia a faccia in un incontro dello Slam francese, che fu già teatro della loro prima sfida, la quale fu vinta da Nadal nonostante una prestazione eccellente di Sinner.

I due, successivamente, si sono nuovamente incontrati a Roma qualche settimana fa. Anche in quell’occasione, a trionfare fu Nadal. Lo spagnolo è favoritissimo, dunque, considerando pure il fatto che, per ora, non ha perso un set in questo Roland Garros e, oltretutto, è probabilmente il più grande interprete della storia dello Slam francese.

Ad ogni modo, Nadal reputa Sinner un avversario assai temibile. Queste le dichiarazioni di Rafa su Sinner riportate da Marca: “Le condizioni sono differenti rispetto all’anno scorso e Sinner è un giovane che migliora settimana dopo settimana. Ci conosciamo bene e ci siamo anche allenati insieme. Dovrò essere aggressivo e non commettere errori. Negli ottavi di finale di uno Slam non si possono incontrare avversari facili“.

