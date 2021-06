Dopo i ritiri di Barty e Osaka, rispettivamente n° 1 e 2 del mondo, il tabellone femminile parigino perde anche la testa di serie n° 3, Aryna Sabalenka. La bielorussa è costretta ad arrendersi in tre set (6-4 2-6 6-0) ad Anastasia Pavlyuchenkova con un umiliante bagel come pietra tombale. Nella parte bassa del seeding rimane solo una top10, Serena Williams, mentre Sofia Kenin ora è la donna da battere al Roland Garros. Pavlyuchenkova, che ha raggiunto i quarti di finale in tutti gli Slam, si conferma l'incubo delle top10 (37° successo in carriera) in una partita che conferma, invece, l'allergia della tennista di Minsk al circuito Major (Sabalenka non è mai andata oltre gli ottavi). Decisivi i 39 errori non forzati e 8 doppi falli della bielorussa.

Sabalenka, risposta super (con urlaccio) da fondocampo

L'altra bielorussa, Victoria Azarenka, è invece in versione deluxe: Vika travolge Madison Keys sul centrale con un doppio 6-2 in poco più di un'ora. Mancava gli ottavi del Roland Garros dal 2013, anno in cui ha disputato la semifinale: in questo torneo ha concesso un solo un set al debutto alla Leonessa Kuznetsova: oggi ha sbagliato pochissimo e concesso un solo break, gestendo al meglio una situazione delicata dopo l'arresto, nel suo hotel, della russa Yana Sizikova. Al quarto turno, Azarenka affronterà la Pavlyuchenkova,

Vincono anche la kazaka Elena Rybakina con un netto 6-1 6-4 alla Vesnina e la slovena Tamara Zidansek post bagel: 0-6 7-6 6-2 alla Siniakova.

Sabalenka-Sasnovich in 3': rivivi il derby bielorusso

