Tennis

Roland Garros, Sara Errani supera il primo turno delle qualificazioni: gli highlights

ROLAND GARROS - Sulla terra rossa francese l’azzurra riesce a superare l’americana Sachia Vickery con un secco 6-3 7-5 e con in mezzo una sospensione di oltre un’ora per via della pioggia. Per la tennista bolognese ora l'insidia spagnola Nuria Parrizas-Diaz

00:03:11, 31 minuti fa